Aucun signe de violence constaté sur le corps de Valentin, originaire d’Incourt, disparu après une sortie à Gand

Disparition inquiétante de Valentin Footman à Gand: son corps a été retrouvé dans l’eau Le corps du jeune homme de 23 ans, originaire d’Incourt, qui avait disparu dans la nuit du vendredi 3 mars au samedi 4 mars après avoir été refusé à l’entrée de la boîte de nuit « Kompass Klub », à Gand, a finalement pu être retrouvé ce jeudi midi…

Par D. H.

Dénouement on ne peut plus triste ce jeudi. Le corps de Valentin Footman a été retrouvé aux alentours de midi dans le Handelsdok du port de Gand, soit le plus grand des trois anciens docks (un dock est un vaste bassin entouré de quais qui était à l’époque destiné au chargement et au déchargement des navires, NDLR) du port de Gand, à l’issue d’une nouvelle recherche menée par des plongeurs de la protection civile sous la houlette de la cellule des personnes disparues de la police fédérale.

« Malheureux accident »

La famille, qui était alors sur place comme tous les jours précédents, en a été informée en temps réel. Pour l’heure, la piste privilégiée par les enquêteurs reste celle du « malheureux accident », c’est-à-dire une chute de la victime dans l’eau glaciale suivie d’une noyade, mais, comme à l’accoutumée, un médecin légiste procédera à un examen pour s’en assurer.

Pour rappel, il était aux alentours de 00 h 30 dans la nuit du vendredi 3 mars au samedi 4 mars lorsqu’on a perdu toute trace de Valentin Footman à Gand. Le jeune homme de 23 ans, originaire d’Incourt, dans le Brabant wallon, s’était rendu jusque-là en train pour sortir avec des amis dans la boîte de nuit « Kompass Klub », sise Nieuwstraat, en bordure du canal de Gand. Mais l’entrée lui avait été refusée par le videur…

Sa famille avait rapidement signalé sa disparition inquiétante et lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux. Dès lundi, des battues avec des dizaines de policiers et de volontaires avaient été menées sur les berges du canal de Gand avec l’appui d’un hélicoptère. La boîte de nuit avait également été fouillée. Mardi, des plongeurs et des bateaux équipés de sonars avaient été déployés dans le canal. Mercredi, les enquêteurs s’étaient focalisés sur les images des caméras de surveillance pour tenter de retracer l’itinéraire de Valentin Footman. Avant de retrouver son corps dans l’eau ce jeudi à l’issue d’une nouvelle recherche. C’était notamment sur base des résultats de la téléphonie de Valentin Footman que les enquêteurs avaient privilégié la thèse de la chute dans l’eau au niveau de ce dock du port de Gand.