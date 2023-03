Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Chaque année, depuis qu’elle a a acquis l’exclusivité des droits télévisés du football belge en 2020, Eleven Sports débourse la somme rondelette de 103 millions d’euros. Cette exclusivité tient pour cinq ans et elle a donc un prix. Ce montant investi, la chaîne aimerait qu’il lui rapporte de l’argent.

Pour cela, il faut inciter les Belges, et les patrons de l’Horeca qui diffusent les matches dans leur établissement, à prendre un abonnement. Plus encore, pour les gérants de bars, de restaurants ou d’hôtels qui ont misé sur le foot, il faut payer une licence. « Comme dans tous les pays avoisinants », rappelle-t-on chez Eleven Sports où on a décidé de passer à la vitesse supérieure.

C’est qu’ils sont encore très (trop) nombreux à se montrer récalcitrants.