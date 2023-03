«Kaiser Karl»: Disney+ dévoile le casting de la série consacrée à Karl Lagerfeld, avec la participation d’une chanteuse belge (photos)

La série n’a pas encore de date de diffusion, mais elle est déjà très attendue. On savait que Disney+ préparait une super-production française consacrée à Karl Lagerfeld. Composée de 10 épisodes de 50 minutes, la série est réalisée par Jérôme Salle et Audrey Estrougo.

de videos

On en sait désormais plus puisque la plateforme de streaming a dévoilé le casting de « Kaiser Karl ». Dans le rôle du célèbre couturier, on retrouve Daniel Brülhl (« Inglourious Basterds », « Rush »).