Parade de carnaval et cortège de chars dans les rues de Chênée ce vendredi soir

C’est une grande première à Chênée ! Les directions, institutrices et instituteurs des écoles communales des Grands-Prés et du Parc Sauveur organisent ce vendredi 10 mars dès 18h une parade de carnaval avec un cortège de huit chars dans les rues de Chênée.

« L’objectif est de redonner un goût de fête à Chênée après les dramatiques inondations de juillet 2021 et tous les enfants de nos écoles qui ont été touchés, en collaboration avec la Ville de Liège », précise Aurélie Praillet, directrice ff de l’école communale des Grands-Prés. « Les structures des huit chars ont été réalisées par les élèves de l’ICTIA sur lesquelles on a posé les structures en papier mâché réalisées par les élèves de maternelles et de primaires des deux écoles sur les thèmes du monde aquatique, de Hawaï, des bonbons, des contes, de la savane, d’Alice au pays des merveilles et de Là-haut », ajoute-t-elle. 400 enfants des deux écoles seront mobilisés pour le cortège après avoir travaillé durant plusieurs semaines sur ce beau projet.