Qui se cache derrière le redoutable Rhys Montrose, incarné par Ed Speleers dans la saison 4 de «You»? (vidéo) Sous ses airs de Simon Baker, l’acteur britannique d’origine belge est surtout connu pour avoir tenu le premier rôle d’un blockbuster sorti en 2006.

Par Lenny Verhelle

La saison 4 de « You » est enfin disponible en intégralité sur Netflix ! L’occasion, dans cette seconde partie dévoilée ce jeudi 9 mars, d’en apprendre davantage sur le personnage de Rhys Montrose. Alors que Joe (Penn Badgley) pensait avoir affaire à un redoutable tueur en série, le beau blond qui le harcèle et l’incite à commettre des meurtres à sa place se révèle finalement plus complexe qu’attendu… avec un énorme retournement de situation dans l’épisode 7 ! Lire aussi «Joe a été créé pour être séduisant»: Penn Badgley («You») est-il encore dérangé par le fait que les fans adorent son personnage? (vidéo) de videos Auteur reconnu aux aspirations politiques, ce fameux Rhys Montrose est campé par Edward « Ed » Speleers, dont les traits rappellent fortement ceux du « Mentalist » australien Simon Baker !

À 34 ans, l’acteur britannique est surtout connu pour avoir tenu le premier rôle du film « Eragon », en 2006. Un film adapté du best-seller de Christopher Paolini, qui a engrangé 249 millions de dollars dans le monde, mais qui s’est malheureusement fait descendre par la critique. Si aucune suite n’a vu le jour, Disney ne lâche pas pour autant l’affaire : 16 ans plus tard, le géant du divertissement développement une nouvelle adaptation du premier volet de la trilogie « L’Héritage », vendu à deux millions et demi d’exemplaires rien qu’en Amérique du Nord et publié ensuite dans pas moins de trente-huit pays.

Lire aussi «You»: Joe pris à son propre jeu dans la saison 4 sur Netflix Pour en revenir à Ed Speleers, on l’a aussi vu aux côtés d’Andrew Garfield et Claire Foy dans « Breathe », d’Andy Serkis (Gollum dans « Le Seigneur des anneaux »), ainsi que sous les traits de Jimmy Kent dans « Downton Abbey » et Stephen Bonnet dans « Outlander », deux séries historiques dispo sur Netflix.