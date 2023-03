Jean-Michel Zecca nous explique les vraies raisons de la fermeture de son restaurant: «On n’a pas été contraint et forcé!»

Non, ce n’est pas du tout un déchirement. C’est une opportunité qui s’est présentée à nous de passer la main, en vendant notre restaurant. On a mal interprété les raisons de cette fermeture. J’ai lu par-ci, par-là que j’étais contraint de vendre mon restaurant. Ce n’est pas vrai. Si j’avais voulu continuer, j’aurais pu. Le resto est complet midi et soir, on tourne à plein régime grâce notamment à cette distinction du Gault et Millau. On vend parce qu’on l’a décidé, que l’offre était intéressante et qu’on est convaincus que les gars qui vont reprendre l’établissement vont s’inscrire dans la continuité de ce qu’on faisait. Il y aura une vraie pérennité.

Mon associé, Renato, et moi avons pris cette décision en concertation, parce qu’il a 60 ans et 40 ans de carrière. Il s’est fait opérer des ménisques, il avait du mal à enchaîner les services. Mais on a vendu avant tout parce qu’une occasion s’est présentée et qu’on l’a saisie. Si on avait dû poursuivre, on l’aurait fait avec plaisir. Renato aurait continué à se faire soigner. On n’a jamais mis en vente le restaurant, on a reçu une offre et on l’a acceptée, c’est dans ce sens que ça s’est passé. On a cédé Felicità à de jeunes restaurateurs, qui ont déjà un restaurant à Charleroi, qui s’appelle Socio-Pâtes. Felicità s’appellera désormais Magnà. Et ils vont s’inscrire exactement dans la même logique que nous: antipasti, pâtes, plats cuisinés. La différence c’est qu’ils feront des pâtes fraîches en grosse production dans le restaurant, ce que nous on ne faisait pas. Mais c’est la seule différence. On a notamment été très soucieux de notre personnel et c’était une des conditions sine qua non de la vente, que les repreneurs gardent tous les contrats d’emplois. Ce qui sera le cas. Les gens qui viendront manger chez Magnà, à partir de la mi-avril, retrouveront en salle et en cuisine exactement la même équipe, à l’exception de Renato et sa femme.

Vous vous êtes pris en pleine figure aussi la crise covid, comme tout le secteur Horeca, qui depuis a du mal à retrouver du personnel. Il vous est arrivé de ne pas pouvoir ouvrir, même avec des réservations complètes, par manque de bras?

On n’a heureusement pas eu ce problème de devoir annuler un service parce que le personnel manquait. En revanche, depuis la distinction au Gault et Millau, on tourne à plein régime. Il aurait fallu, c’est vrai, dans un avenir proche engager car on était parfois un tout petit peu en sous-effectif. Et ça devient très compliqué de trouver du personnel dans l’Horeca depuis la crise du covid, je mentirais en disant le contraire. Les gens ne veulent plus spécialement faire le service midi et soir. Dans le secteur de la restauration, on n’en est plus à essayer de trouver du personnel compétent, mais des gens disponibles. Mais, une nouvelle fois, ce n’est pas cette raison qui nous a poussés à vendre. C’est juste le fait qu’on a reçu une proposition acceptable alors que ça fait 5 ans qu’on a ouvert. On arrête avec un resto qui fonctionne extrêmement bien. C’est mieux que de fermer contraint et forcé, comme j’ai pu le lire, parce que soit je n’avais plus de personnel, soit que je ne faisais plus de chiffre d’affaires car je n’aurais plus de clientèle. Ce n’est pas le cas. C’est même tout l’inverse, c’est ce qui a poussé les repreneurs à nous faire une proposition. Ils savent qu’ils reprennent quelque chose qui fonctionne. Ils vont commencer leur nouveau restaurant avec un bonus énorme, une clientèle qui connaît l’endroit.

Quel regard portez-vous sur le milieu de la restauration, alors que Michelin vient de décerner ses étoiles?

C’est un métier très compliqué, extrêmement contraignant, qui supporte une charge incroyable et a souvent peu de reconnaissance. Je voudrais tirer mon chapeau à tous les restaurateurs qui bossent, qui sont passionnés. Il faut une communication positive sur ces gens plutôt que de les enterrer. Quand on apprend qu’un jeune chef comme Mallory Gabsi reçoit sa première étoile, mais ça fait du bien d’entendre ça plutôt que tout le temps des nouvelles anxiogènes sur ce milieu. Si on regarde ce qui m’est arrivé, ça montre qu’il y a encore des restaurateurs qui arrivent à vendre leur établissement à des gens motivés. Ça veut dire que la restauration, peut-être, ne va pas si mal et peut être rentable, même s’il y a plein de restos qui sont en galère. J’aurais été idiot de ne pas accepter cette proposition.

Il n’y a aucun regret?

Je vends mon restaurant volontiers, mais ça ne veut pas dire que je n’aurai pas un petit pincement au cœur le 31 mars lorsque je leur donnerai les clés. C’était mon bébé, c’était celui de Renato.

Que retenez-vous de ces cinq ans d’expérience?

Avant tout une aventure humaine incroyable avec Renato Carati. Tout était cohérent: nos origines communes, notre passion pour la gastronomie de tradition italienne.

Ce resto, c’était vos racines italiennes que vous mettiez à table…

Oui, c’était la cuisine de mon père, la cuisine de mes origines. J’ai le sentiment de ne jamais avoir trahi mon projet de base. Et en m’associant à un des meilleurs chefs italiens du pays.

Vous aviez appelé ce restaurant Felicità, le bonheur en italien. C’est ce que vous vouliez faire transparaître… et vous avez l’impression d’y être arrivé?

Il suffit de lire les commentaires sur les sites de clients, qui parlent de l’accueil, de la manière dont on cuisine, de l’authenticité de nos recettes, de la qualité de nos produits et de leurs origines. On n’a jamais fait aucune concession sur cette cuisine de tradition. Ce qui parfois nous a valu des incompréhensions de clients qui n’ont pas retrouvé l’image classique qu’ils avaient d’un resto italien et ça pouvait les déstabiliser. Mais on s’est battu jusqu’au bout et c’est ce qui fait que notre clientèle a compris ce qu’on faisait et revient. Et qu’on est complet midi et soir. Depuis que j’ai annoncé l’arrêt de Felicità, vous n’imaginez pas le nombre de messages de gens qui demandent ce qu’ils vont faire désormais. La réponse est simple: ils vont continuer à venir manger la côte de veau milanaise comme on la faisait mais chez Magnà. Je serai parmi leurs premiers clients. Ils vont changer peu de choses, la déco restera la même. Ils achètent un restaurant avec une identité. Ce n’est pas pour la trahir. Ils veulent garder l’ADN de la maison.

Il y a eu parfois des critiques sur les prix de la carte…

Mais parce qu’on faisait de la qualité. Soit on achète des choses pas chères, qu’on vend quand même parfois très chères et vous faites une marge de dingue, soit on fait de la qualité, ce qui a un prix, et la marge est moindre. On a toujours opté pour cette seconde solution. Notre carte était chère pas parce qu’on voulait s’en mettre plein les poches, mais parce qu’on achetait des produits de qualité.

Et maintenant vous avez déjà des idées de nouvelles aventures professionnelles, à côté de vos activités en télé?