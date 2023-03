Alerte sur la Belgique: c’est pire qu’annoncé, cela devrait arriver plus tôt, la triple alerte se poursuit sur tout le pays

Un temps un peu plus sec et quelques éclaircies reviendront toutefois à partir de la Côte en fin d’après-midi. Les maxima varieront entre 7°C en Haute Ardenne et 11°C en plaine en début d’après-midi, les températures descendant ensuite graduellement.

Des averses hivernales ponctueront la soirée et se poursuivront durant la nuit, surtout sur l’est du pays avec de la neige sur le relief. En cours de nuit, le temps redeviendra généralement sec avec des éclaircies qui s’élargiront dans la plupart des régions.