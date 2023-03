Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’animateur de RTL Fabrice Collignon est un habitué du folklore du Centre : il était gille à Chapelle, lui et son fils font le Paysan au Roeulx et le ramassage des Boute-en-Train à Strépy fait partie de ces rendez-vous annuels qui leur sont chers. L’année passée, le hasard ou le destin lui a fait faire un pas de côté salvateur, pour un selfie. Aujourd’hui, il s’apprête à retourner, à l’aube, rue des Canadiens.

Comment vous préparez-vous à ce ramassage si particulier ?

Je compte vraiment y aller normalement, comme chaque année, avec la famille et les amis, même si je m’attends à ce qu’il y ait des moments plus compliqués. Il manquera évidemment des gens. Les six victimes d’abord, et de nombreuses personnes qui sont toujours diminuées physiquement, mentalement ou moralement. Il y en a qui sont encore très loin dans leur processus de guérison.