10.000 serviettes hygiéniques récoltées par les jeunes MR à Spa, Theux et Jalhay

Après une première édition en 2021, les jeunes MR de la section de Spa, Theux et Jalhay ont décidé de réitérer leur collecte de protections hygiéniques. Une journée d’action s’est déroulée voici quelques jours sur les trois communes et le résultat est impressionnant.

« On a récolté plus de 10.000 serviettes. On en avait 6.000 en 2021 », rapporte Victoria Vandeberg, échevine de Jalhay. « On est très contents parce que ça a évidemment sensibilisé pas mal de monde à la précarité menstruelle. Les personnes qui ont acheté des serviettes pour nous les déposer dans les magasins étaient autant des hommes que des dames. C’est bien de voir qu’une tranche de la population qui n’est pas forcément concernée est également sensible et consciente du problème. »