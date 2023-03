Coralien, un artiste de Louvain-la-Neuve, cartonne avec son premier album et les chiffres sont astronomiques!

Avec les deux années que nous venons de vivre, de crise du secteur, de chamboulement des stratégies de sortie des projets, les artistes ont du sans cesse rebondir, créer de nouvelles voies pour exister et se réinventer pour faire connaître leur projet ! Plus de concerts, de festivals, des « releases » d’opus repoussées, bref : un sacré challenge pour donner de la visibilité à sa musique.

Dans ce chaos, certains jeunes artistes ont plutôt très bien tiré leur épingle du jeu à l’image de Coralien, 25 ans au compteur et chanteur originaire de Louvain-la-Neuve qui a réussi à se faire connaître via une stratégie 3.0 qui lui a permis d’aller chercher des passages en radio, mais également et surtout des écoutes de son album astronomiques et un nombre sans cesse croissant de followers sur Instagram !