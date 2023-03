Situation on ne peut plus critique chez les pompiers de Bruxelles: moins de 40% de l’effectif présent, plus de 60% de grévistes!

La situation est on ne peut plus critique ce vendredi suite à la poursuite de la grève chez les pompiers de Bruxelles où moins de 40 % de l’effectif a pris son service et plus de 60 % de l’effectif fait donc grève ! Au sein de la caserne principale de l’Héliport, seuls 27 soldats du feu sur 52 sont présents ; à l’UCL, seuls 3 soldats du feu sur 10 sont présents ; à Delta, seuls 7 soldats du feu sur 16 sont présents ; à la VUB, 15 soldats du feu sur 18 sont présents, à Anderlecht, seuls 9 soldats du feu sur 18 sont présents ; à la Cité (Colonne du Congrès), seuls 2 soldats du feu sur 12 sont présents ; à l’hôpital Saint-Pierre, seul 1 soldat du feu sur 8 est présent !

Bref, il n’y a que 64 pompiers de Bruxelles présents alors qu’il en faut 161 au minimum pour faire tourner la boutique ! « 21 ambulances sur 31 et 4 autopompes sur 11 tournent ce vendredi. La situation est critique. On contacte d’autres zones de secours pour avoir du soutien. Parce que, si on a une grosse intervention, il faudra faire appel à d’autres zones de secours », indique Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles.