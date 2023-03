Un Belge en France: l’étoile verte de Vincent Simon

Le jeune Bruxellois (26 ans et 3 mois), révélé par Top Chef et qui poursuit ses aventures télévisuelles n’est pas le seul Belge à faire carrière en France. On pourrait en citer beaucoup. Parmi eux, Piet Huysentruyt qui a littéralement fui la Belgique, victime de son succès dans les médias flamands, pour s’isoler à Les Vans, au carrefour des Cévennes et de l’Ardèche. Son restaurant « Likoké » y est toujours étoilé même s’il en a confié les rênes à son fils Cyriel et à son chef associé colombien, ancien second de Wout Bru (Belge et anciennement double étoilé à Eygalières dans les Alpilles).

Wout Bru qui, pour la petite histoire, est rentré diriger en Belgique l’offre gastronomique proposée par Marc Coucke à Durbuy. Le père Huysentruyt, lui, vit en Afrique du Sud, produit 20.000 bouteilles de vin pour Aldi et a retrouvé les studios télé pour VTM. Beaucoup plus discret est le parcours de Vincent Simon « cuisinier de campagne ». Il l’a été pendant vingt ans à Bolland (Herve)puis s’est installé en 2013 à Ingrandes-de-Touraine, un tout petit village dans l’arrondissement de Chinon. C’est là qu’il a obtenu une étoile « verte » récemment créée par Michelin pour distinguer les restaurants qui s’inscrivent dans une démarche de gastronomie durable et éco-responsable. Ils sont 90 en France (et 10 en Belgique).