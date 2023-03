Tenshi (Charleroi): l’Asie à l’occidentale

Le premier, « Thaï Café » porte son objet dans son nom et propose quatorze adresses à Bruxelles et dans une partie du pays. Le second « Tenshi » (« ange » en japonais) est un mélange de cuisines asiatiques (Japon, Vietnam, Thaïlande, Chine) adaptées à nos goûts et palais occidentaux. Donc, sans audace démesurée. Mais c’est plutôt bien fait et équilibré. Voyage garanti entre « sushis, noodles et woks » pour reprendre l’intitulé en sous-titre. J’en ai fait l’expérience un midi à Charleroi, au Boulevard Tirou. Cadre sobre et apaisant, façon bois clair laqué, qui alterne tables hautes et basses. Cuisine paysagère. Une clientèle, plutôt jeune, qui profite du lunch au prix imbattable (17€) qui offre le choix de deux plats dans la large carte. Service précis, aimable et professionnel. Les gyozas sont des raviolis façon japonaise, fourrés de viande, agréablement frits (8€50). On accompagne de sauce aigre-douce. Les salades font de l’œil, tout comme les soupes « miso », les ramens largement déclinés ou les makis (rouleaux de riz garnis notamment de thon ou de saumon). Et l’on n’échappera pas aux sushis et sashimis éclatants de fraîcheur. Pour contourner l’embarras du choix, pourquoi ne pas opter pour un des plateaux mixtes qui proposent plusieurs préparations. Une sorte de dînette gourmande. Les woks occupent une bonne part de la carte. En principal, les émincés de bœuf sont abondants, avec une boulette de riz, des poivrons de deux couleurs, des oignons cuits, une touche de citronnelle sans excès pour pimenter légèrement, des haricots plats : saveurs confites, à peine caramélisées. Et, surprise, au chapitre des desserts, une proposition qui tranche sur la navrante banalité des sucrés asiatiques : le moshi aux trois saveurs, de la glace enveloppée dans de la pâte de riz. Intéressant. Bières orientales et vins français pas piquette, comme un très honnête Château des Combes qui fait honneur au terroir bordelais et que l’on peut commander en demi-bouteille. « Tenshi » (qui livre aussi à domicile) est un concept, une chaîne, certes, mais avec de la personnalité.

TENSHI, à Genval, Uccle, Stockel, aux Docks et Boulevard Tirou à Charleroi. 7/7.