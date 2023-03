Françoise, de Seraing, reçoit un faux mail d’Europol l’accusant de pédopornographie: «Ce genre de convocation a le don d’inquiéter»

« C’était une convocation écrite sans fautes en néerlandais et en français. Elle a eu le don de m’inquiéter car elle était excessivement bien rédigée », explique Françoise.

Françoise, de Seraing, nous a fait part, via le bouton ALERTEZ-NOUS de La Meuse Liège, d’une mésaventure dont elle a victime ce jeudi. Elle a reçu un mail d’Europol, l’agence européenne de police criminelle, l’accusant notamment de pédopornographie et de pédophilie.

Peu rassurée, elle a donc contacté la police qui lui a bien précisé qu’il s’agissait d’une arnaque : « Ce sont de faux mails qui circulent et qui visent à soutirer des coordonnées bancaires. Beaucoup de personnes se laissent malheureusement avoir par cette arnaque. »

Ces derniers temps, de nombreuses arnaques impliquant des institutions comme la police et bpost circulent. Les fraudeurs se montrent de plus en plus convaincants en utilisant l’intelligence artificielle ChatGPT pour rédiger ces mails. Prudence donc si vous tombez sur ce type de mail douteux !