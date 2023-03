Les élèves du Lycée Maria Assumpta à Laeken autorisés à venir sans uniforme s’ils déboursent 1€: «Si on paie, on peut ne pas respecter le règlement?»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

C’est une lectrice, également parent d’élèves au Lycée Maria Assumpta à Laeken, qui nous a contactés via le bouton rouge Alertez-nous. Un message reçu via la plateforme Smartschool – ce qui sert de communication entre l’école et les élèves/parents – a retenu toute son attention.

Au Lycée Maria Assumpta, l’uniforme obligatoire est bleu marine et blanc. - Facebook

Le message en question – que nous avons pu nous procurer – signale que le vendredi 31 mars, « l’après-midi des élèves » se tiendra. « À cette occasion, nous vous proposons de venir au lycée en habits de ville moyennant la somme de 1 €. » En temps normal, le Règlement d’Ordre Intérieur (ROI) impose aux élèves l’uniforme bleu marine et blanc. Mais pas ce jour-là. S’en suivent alors des explications qui pointent la création d’un fonds de solidarité dans le but de diminuer le coût des voyages et excursions scolaires.