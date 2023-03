Le magasin ALDI à Gerpinnes, situé rue de Bertransart, fera peau neuve: le magasin fermera ses portes du 11 au 18 mars

Ces dernières années, la gamme de produits frais chez ALDI s’est considérablement agrandie. Le discounter offre une vaste gamme de viande fraîche, dont plus de 90 % est d’origine belge. En outre, de plus en plus de fruits et légumes frais sont offerts en vrac. Comparé à 2021, le nombre de références de fruits et légumes chez ALDI a augmenté de 10 %.

Une expérience de marché frais

Grâce au nouvel aménagement, la gamme de produits frais occupe désormais une place de choix. Après la reconversion, les clients découvriront tous les fruits et légumes frais et la viande fraîche immédiatement à l’entrée du magasin. Tout comme l’îlot avec les promos hebdomadaires sur les fruits et légumes. De cette façon, une vraie expérience de marché frais est créée.