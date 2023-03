Les Restos du cœur: une collecte de vivres se fera ces 10 et 11 mars un peu partout en Belgique

Pendant ces deux jours, bénévoles et salariés seront présents pour recevoir les denrées alimentaires de première nécessité ainsi que des produits sanitaires et hygiéniques. Une collecte virtuelle est également mise en place jusqu’au 2 avril.

Les membres des Restos du cœur se trouveront ce 10 mars aux magasins Cora de Châtelineau, Hornu, La Louvière, Rocourt et Woluwe-Saint-Lambert ; aux Carrefour de Bierges et de Mons (Grands Prés) ; aux Intermarché d’Auvelais et de Tamines ; aux Aldi de Dour, Gembloux et Quiévrain ; aux Colruyt de Herstal et de Boncelles ; au Proxi Delhaize de Velaine-sur-Sambre ; et au Albert Heijn d’Ostende.