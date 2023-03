West Ham suspend un supporter qui a consommé de la «poudre blanche» sur le crâne d’un autre fan (vidéo)

Le club de West Ham a banni un groupe de supporters qui semblaient avoir consommé de la drogue lors d’un match au London Stadium. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir un homme en train de mettre une poudre blanche sur le crâne chauve d’un homme devant lui, tandis qu’un autre semble renifler la poudre blanche. La date de l’incident n’est pas claire mais il s’est produit au London Stadium.

Le club a rapidement réagi. Un porte-parole de West Ham a ainsi déclaré : « Le club est dégoûté par le contenu de la vidéo et a agi rapidement pour identifier les délinquants. Conformément à notre approche de tolérance zéro, les détails concernant les délinquants ont été immédiatement transmis à la police, et tous les individus ont vu leur abonnement suspendu et ne peuvent donc pas entrer au London Stadium ni voyager avec le club pour les matches à l’extérieur. »