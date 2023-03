Le carnaval de Gembloux fait son grand retour ce week-end

La première édition du carnaval depuis le Covid promet une belle fête dans la cité des Couteliers, ce dimanche 12 mars. Le cortège sera composé de plusieurs groupes folkloriques, dont les Géants de Gembloux, de Dinant, d’Ormeignies et d’Anvers, mais aussi les Sorcières de Lonzée et les Vis Tchapias de Sauvenière. Les Gilles et Paysannes de Gembloux seront également présents, de même que les élèves et professeurs de l’Académie Victor De Becker, les Majorettes de Keumiée, l’école du cirque de Gembloux, l’ASBL Coala et les comités de quartiers.

Lire aussi Dessinez le folklore gembloutois et remportez le concours de l’Office du tourisme et de l’Atrium 57

Dès 14h30, les citoyens grimés, masqués ou déguisés sont invités à prendre part au cortège. Le rendez-vous est donné au Parc d’Epinal. Le montage des géants et la formation de la parade commenceront à partir de 13h. Le centre de Gembloux sera animé jusqu’à 16h30, heure à laquelle un rondeau final s’organisera devant l’Hôtel de Ville.