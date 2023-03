«Outlast: Au bout de nous-mêmes»: c’est quoi ce «Koh-Lanta» de l’extrême, dispo sur Netflix?

Si pour ses jeux d’aventure, TF1 s’envole toujours vers les cocotiers des plages ensoleillées… le géant du streaming préfère les vastes et vivifiantes étendues sauvages de l’Alaska. Tel est le décor planté pour « Outlast : Au bout de nous-mêmes », une nouvelle compétition survivaliste dans la veine de « You Vs Wild », l’émission d’expéditions interactive avec Bear Grylls, également sur Netflix.

Sur la ligne de départ : seize candidats aux caractères bien trempés vont devoir tenir le plus longtemps possible dans des conditions réellement hostiles afin de remporter un million de dollars.