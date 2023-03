Sunrise, la start-up namuroise spécialisée dans l’analyse du sommeil, lève 17 millions d’euros

Sunrise, la start-up namuroise spécialisée dans l’analyse à domicile des troubles du sommeil, a créé un capteur mandibulaire ultraléger qui permet de délivrer un diagnostic de l’apnée. Maladie qui touche énormément de personnes et reste non diagnostiquée dans 80 % des cas. L’analyse s’appuie sur l’intelligence artificielle et sur les micromouvements du menton produits par la contraction des muscles respiratoires. Le rapport d’analyse peut ensuite être partagé avec un médecin

Le système analyse les mouvements des muscles du menton. - D.R.