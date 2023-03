«Les Minions 2: Il était une fois Gru»: pourquoi et où revoir ce film d’animation en famille?

Le préquel de la célèbre franchise est disponible à partir de ce 9 mars sur Netflix. Une pétaradante plongée dans les seventies et les films de kung-fu.

Par A.S.

Avant de devenir le méchant qu’on adore détester, le « papa » des Minions a été un gamin comme les autres. Enfin, pas vraiment comme tout le monde. Car, ado, il ambitionnait de figurer au panthéon des êtres les plus méprisables, et donc d’être adoubé par les mythiques Vicious 6. Et pour cela, il était déjà capable d’élaborer un plan machiavélique autant que de se mettre en danger. Avec l’aide de ses amis au charabia improbable, ses mésaventures ne sont jamais loin d’arracher un sourire à son public.

Ça valdingue dans tous les sens, donc, dans ce préquel où le petit Gru a toujours ce physique calqué sur l’oncle Fétide de la famille Addams. Comme dans chaque film de la franchise, le scénario, certes convenu, a plusieurs degrés de lecture pour ravir parents et enfants. Le réalisateur a conçu celui-ci comme un hommage aux classiques des arts martiaux. Les références aux films de kung-fu sont nombreuses, tels que « Le maître chinois » ou « Shaolin soccer ». On s’amuse donc à repérer ces clins d’œil, qui s’ajoutent à ceux de « Moi, moche et méchant ».