En pleine opération, les policiers doivent intervenir en raison d’un individu armé d’un couteau qui menaçe les passants à Saint-Josse!

Lors d’une opération policière qui s’est déroulée le samedi 18 février, 4 individus ont été arrêtés en flagrant délit de vol au niveau de la gare du Nord. Les suspects, qui étaient suivis à distance par les policiers dans la gare, ont dérobé le téléphone d’un particulier. Celui-ci a remarqué le vol puis a interpellé les voleurs et a appelé à l’aide. Les policiers, qui patrouillaient en tenue civile, se sont alors fait connaître et ont procédé à l’arrestation des 4 suspects. Après audition les suspects ont été relaxés. L’enquête est en cours.

Pendant cette même opération, des particuliers interpellent les policiers en patrouille et leur signalent la présence d’un individu armé d’un grand couteau menaçant les passants dans la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Une fois sur place, l’équipe de police constate la présence d’un particulier criant et brandissant un couteau en direction des personnes présentes à proximité. L’individu a été arrêté et l’arme saisie. Après audition le suspect a été relaxé. L’enquête est en cours.