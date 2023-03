Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 20 mars 2022 devait être un jour de fête, il deviendra jour de deuil… Après 2 ans de pandémie, l’envie de folklore est à son comble. Des gilles martèlent la rue au son des tambours. Chez les amis, les familles l’effervescence et les sourires sont palpables, il est un peu plus de 4h du matin. Mais pendant que les sabots martèlent le sol, le moteur gonflé de la BMW noire vrombit déjà au loin. Sa « petite bombe », comme l’a surnommée Paolo, 32 ans, et son passager Nino 34 ans, filent sans doute déjà à vive allure.

Fou de vitesse, le conducteur filmait régulièrement son compte-tours en zone rouge, et en faisait l’apologie sur les réseaux sociaux. En 2017, Paolo avait déjà fait l’objet d’une déchéance de permis pour conduite en état d’ivresse. Les deux comparses revenaient d’une boîte de nuit, ils s’étaient arrêtés en chemin pour déposer une jeune femme. La BMW, boostée à 340 CV, selon certaines sources, reprend aussitôt sa course. Au loin, les tambours résonnent déjà dans la rue des Canadiens…