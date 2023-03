Une série d’actions pour sauver les services publics en province de Luxembourg, c’est bien, mais après?: «À force d’être répétés, on espère que nos messages finiront par passer»

« Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». La phrase prononcée en 2002 lors du Sommet de la Terre par Jacques Chirac pour dénoncer l’inaction des gouvernements devant le réchauffement climatique est rentrée dans l’histoire. Et souvent, l’histoire a malheureusement tendance à se répéter. Même à un niveau bien plus local. Des actions, mais après ? Toutes les semaines ou presque nous décrivons dans notre journal les effets désastreux de services publics laissés à l’abandon. On épinglera, en septembre, les enfants d’une école spécialisée privés d’école faute de bus. C’est tristement devenu un marronnier, mais le manque de personnel dans nos soins de santé se fait cruellement sentir chaque semaine ou presque. On passe également sur les conditions de transport de nos étudiants dont le trajet vers leur ville universitaire prend tous les 7 jours les traits d’un parcours du combattant. Conscients de ces constats, les syndicats via leurs représentants Dominique Wilkin (CSC) et Olivier Dulon (C.G.S.P.) ont organisé toute une série d’actions par l’intermédiaire de leurs représentants dans les différents secteurs. « Différentes actions ont été menées : chez le Ministre Collignon, des actions à l’IPPJ de Saint-Hubert, perturbations sur le rail », a détaillé Dominique Wilkin.

Beaucoup de Luxembourgeois ont pu mesurer les conséquences directes de ces actions. Tous constatent aussi l'état de souffrance de nos services publics. Mais la question que l'on est en droit de se poser après ces actions, qui s'ajoutent à toute une série d'autres, c'est le… et après ? Concrètement, à quoi ces actions vont-elles mener ? Tant du côté de la CSC que la FGTB, on reconnaît les difficultés à faire changer les choses. « Tout serait plus simple s'il suffisait d'un contact avec un ministre pour qu'on puisse sauver nos services publics. Nous sommes des militants et nous devons marteler notre message. On espère qu'à force de rappels, il finira par être compris par toute la population, mais aussi par les gouvernements. Tout le monde s'est rendu compte de la nécessité des services publics durant la pandémie. Depuis, on a l'impression que la conclusion faite lors de la crise sanitaire semble oubliée… »

« Avant, c'était une fierté… » La difficulté actuelle est celle de mobiliser. « Dans les services publics, c'est encore plus vrai. Des collègues de l'hôpital culpabilisent, même si la cause en vaut le coup, de laisser leurs patients », lance un délégué de Vivalia. « Celui qui ne se bat pas a perdu d'avance », lance Joël Thiry, secrétaire régional de la FGTB. « Nos revendications sont de plus en plus partagées. Pour preuve, on était 1.500 à défiler il y a un mois dans les rues de Marche », lance Yannick Vincent, secrétaire fédéral de la CSC.

« Nous aussi on souffre des difficultés de nos métiers. Avant, c'était une fierté d'être cheminot. Maintenant, on est presque gêné », lance un délégué de la FGTB.