Leonardo DiCaprio avec la Belge Rose Bertram, qui était précédemment en couple avec Kylian Mbappé: la rumeur enfle dans les «tabloïds» anglais!

Ces derniers mois, les oreilles de Rose Bertram ont dû siffler. Et plus d’une fois. Le mannequin belge âgé de vingt-huit a deux enfants et le nombre de personnes qui suivent son compte Instagram explose. Ils sont 1.123.290 à dévorer ses posts qui, il est vrai, font rêver. Le 9 janvier, sur le même réseau social, elle a pourtant craqué. Se sentant harcelée, elle avait publié un communiqué où elle disait qu’elle en avait marre d’être l’objet des rumeurs. Celles mêlant son destin à celui de Kylian Mbappé avaient atteint son paroxysme. Des gens l’insultaient pour le fait d’avoir soi-disant pris le cœur du joueur du PSG.

Trop vieille ?

Depuis, cela s’était un peu calmé. C’était avant qu’elle ne croise le chemin d’une autre vedette internationale : Leonardo DiCaprio. Récemment, la belle et le beau se sont rencontrés à de maintes reprises à Paris. On les a vus à la Fashion Week. Et dans des endroits clinquants de la Ville Lumière. Et, fatalement, la rumeur s’est abattue sur la Belge et sur l’Américain. Et, évidemment, cela fait les gros titres des journaux « people ».