«Stranger Things» débarque au théâtre: quoi, où, quand, comment? On vous dit tout sur le « Stranger » show de Netflix. Netflix

Par L.V.

Si pour David Harbour, il est temps que «Stranger Things» s’arrête... Netflix n’a pas forcément l’intention de mettre sa série-phare au placard. Alors que le tournage de la cinquième et dernière saison sera lancé en mai, un spin-off est déjà en développement. Et ce n’est pas tout! Une pièce de théâtre devrait aussi bientôt être jouée à Londres. Baptisée «Stranger Things: The First Shadow», celle-ci nous ramènera dans les années 1950 et explorera la jeunesse de Jim Hopper (David Harbour), Joyce (Winona Ryder), Bob (Sean Astin) et Henry/Vecna (Jamie Campbell Bower). Peu de chance donc de retrouver les acteurs de la série sur scène. D’autant plus que certains n’ont qu’une hâte : quitter l’upside down (le monde à l’envers) !

« C’est drôle car quand je l’ai commencée, je voulais qu’elle dure indéfiniment, qu’elle ne s’arrête jamais », a récemment déclaré David Harbour. « Cela fait maintenant presque neuf ans que nous avons filmé la première saison, et je pense qu'il est temps qu'elle se termine. (...) Nous avons tous grandi. Il est temps pour nous de quitter le nid et d'essayer d'autres projets. Et de laisser les frères Duffer s'atteler à d'autres choses. Ces gars sont tellement talentueux, j'ai hâte de voir ce qu'ils prévoient pour la suite [de leur carrière]. Donc c'est difficile, mais c'est définitivement le moment »

Lire aussi «Stranger Things»: 3 choses à savoir avant de regarder la saison 4 En attendant les nouveaux et derniers épisodes, ainsi que d’en savoir plus sur le spin-off... le lever de rideau de la pièce de théâtre est prévu d’ici la fin de l’année. On ne manquera pas de vous donner tous les détails pratiques (billeterie, prix, distribution...) dès qu’ils sont connus. Voici déjà le résumé officiel : « Hawkins, 1959 : une ville ordinaire avec des soucis classiques. La voiture du jeune Jim Hopper ne démarre pas, la sœur de Bob Newby ne prend pas son émission de radio au sérieux et Joyce Maldonado veut juste obtenir son diplôme et foutre le camp de la ville. Lorsque le nouvel étudiant Henry Creel arrive, sa famille trouve qu'un nouveau départ n'est pas si facile… et les ombres du passé ont une très longue portée.»