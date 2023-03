La bande de Simonis, qui sévissait dans le parc Élisabeth, démantelée ce mardi lors d’une opération judiciaire baptisée «Ocean’s Twelve» qui a mobilisé… 110 policiers!

Dans le cadre d’une enquête judiciaire menée par la Recherche locale de la zone de police Bruxelles Ouest sous la houlette d’un juge d’instruction à la suite de nombreux faits de vols avec violence, de coups et blessures, de blanchiment d’argent et d’extorsion, pas moins de 110 policiers ont été mobilisés ce mardi matin pour perquisitionner simultanément 13 habitations bruxelloises.

Il s’agissait là de démanteler la bande de Simonis qui sévit depuis l’année dernière dans le parc Élisabeth et ses alentours, à proximité de la Basilique de Koekelberg. L’opération était baptisée « Ocean’s Twelve », en référence au film du même nom, parce qu’il y avait douze « targets » / cibles à coffrer !

Au total, douze suspects ont été interrogés, aussi bien des mineurs que majeurs et aussi bien des hommes (10) que des femmes (2). 8 suspects ont été mis à disposition, dont 2 majeurs à la disposition du juge d’instruction et 6 mineurs à la disposition du juge de la jeunesse.

Un modus operandi déjà vu

Les infractions commises par cette bande urbaine sont caractérisées par une extrême violence. Leur modus operandi – du déjà vu – était le suivant : les deux jeunes filles de la bande servaient d’appât. Elles donnaient des rendez-vous aux victimes de sexe masculin dans le parc Élisabeth et ses alentours.

Sur place, les victimes étaient « accueillies » par les jeunes hommes de la bande. Qui vidaient le compte bancaire de la victime via son application bancaire mobile sur smartphone ou via sa carte bancaire.

Le jeune âge des délinquants est remarquable, entre 15 et 20 ans. En réalité, seuls les deux chefs de la bande de Simonis sont majeurs, ils sont prénommés Christian et Sani et sont respectivement âgés de 19 et 20 ans. Il faut également savoir que les membres de cette bande urbaine n’étaient pas connus de la justice avant de commencer leurs activités criminelles en 2022.

Par ailleurs, des membres de cette bande urbaine ont récemment et littéralement massacré un chauffeur de bus De Lijn qui avait osé leur faire une remarque parce qu’ils traversaient au rouge.

Les perquisitions se sont déroulées dans le calme. La police a récupéré un pistolet d’alarme, les cartes d’identité des victimes et d’autres éléments de preuve liés aux faits comme notamment des vêtements qu’ils portaient au moment des faits et des vidéos dans lesquelles ils se filment en possession de leur butin