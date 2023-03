«Super Mario Bros», le film inspiré du jeu vidéo, se dévoile dans de nouvelles images qui plairont aux fans (vidéo)

« Super Mario Bros » est complètement barré et très drôle. C’est en tout cas ce que laisse présager les dernières images que révèle la bande-annonce finale du film des studios Universal Pictures ! C’est surtout les fans du jeu de course « Mario : Kart » qui seront ravis.

Les images en question nous permettent de contempler le légendaire circuit arc-en-ciel de l’univers du jeu vidéo. Mais surtout un extrait très savoureux d’une course entre Mario et ses ennemis. On aperçoit un plan avec des centaines de véhicules sur le circuit. Presque comme une version animée de « Mad Max : Furry Road » les équipements utilisés sont explosifs ! On retrouve aussi l’identité des jeux vidéos avec, notamment, les fameuses carapaces pour se défaire de nos adversaires. Chaque seconde est un hommage au jeu vidéo avec des tonnes de références aussi bien visuelles que sonores.