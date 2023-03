Les audiences d’ABXplore s’envolent et battent un record pour la chaîne

Avec une programmation basée sur des documentaires et des émissions de télé-réalité qui sortent quelque peu de l’ordinaire (« Naked and afraid », « Storage War », « Le meilleur forgeron », « Les as du remorquage », « Ghost hunters »…) ou encore du catch américain, ABXplore semble avoir touché dans le mille. Sur le mois de février, la chaîne a battu son record historique avec une part de marché de 2,29 % sur l’ensemble du public (4+) et de 3,8 % sur sa cible commerciale de référence (PRA 18-54). « Ces chiffres permettent à ABXplore de battre Plug RTL sur les deux cibles pour le 5e mois consécutif et, pour la première fois de son histoire, de devancer Club RTL avec une part d’audience de 3,56 % (PRA 18-54) tout en talonnant désormais Tipik », commente la chaîne dans un communiqué.

« À l’évidence, les programmes proposés par ABXplore connaissent un incontestable succès dans un contexte que d’aucuns considèrent pourtant comme morose pour la télévision », commente Philippe Zrihen, directeur des programmes. « Grâce au public, fidèle et de plus en plus nombreux, la chaîne multiplie les records d’audience grâce à une ligne éditoriale originale qui, non contente d’avoir trouvé sa place dans le paysage audiovisuel, semble même faire aujourd’hui des émules. ABXplore entend continuer à marquer sa différence en restant fidèle aux différents formats plébiscités par les téléspectateurs. »