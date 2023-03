L’armée et la police reçoivent l’autorisation du conseil des ministres pour acheter vingt hélicoptères

Cet achat de quinze « Light Utility Helicopters » (LUH) est prévu dans le plan STAR (pour « Sécurité, Technologie, Ambition, Résilience) de la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), approuvé l’an dernier par le gouvernement et le parlement.

Sur proposition de Mme Dedonder, le Conseil des ministres a donné son feu vert à la procédure d’acquisition de ces vingt hélicoptères par le biais de l’Agence de l’Otan de soutien et d’acquisition (la « NATO Support and Procurement Agency », NSPA), a précisé le gouvernement dans un communiqué.

Les premiers appareils devraient être livrés en 2023, afin de doter la Défense » d’une capacité de transport aérien tactique performante pour les opérations spéciales et d’une capacité d’évacuation sanitaire aéromobile », a pour sa part indiqué la ministre.

Aucun montant ni type d’appareil envisagé n’a été précisé. Mais le plan STAR prévoir de consacrer 250 millions d’euros à l’achat des quinze LUH, appelés à remplacer la dizaine d’Agusta A109BA Hirundo encore en service et les quatre NH90 Caïman en version de transport tactique (TTH) de la composante Air basés à Beauvechain. Et les militaires ont depuis des mois jeté leur dévolu sur un appareil biturbine construit par Airbus Helicopters, le H145M, de préférence à des modèles du groupe italien Leonardo et de l’américain Bell.