«The Tourist» renouvelé pour une saison 2: où (re)voir gratuitement la première saison avec Jamie Dornan? La suite, avec les mêmes acteurs, se tournera dès le mois d’avril, non plus dans le désert austral mais à Dublin, en Irlande. D.R.

Par L.V.

Sacré meilleure série au Festival de télévision de Monte-Carlo, «The Tourist» reviendra pour une saison 2. de videos Disponible jusqu’au 31 mai 2023 sur Auvio, ce thriller à la Jason Bourne en mode « western » suit un homme (Jamie Dornan) devenu amnésique après avoir vu son véhicule percuté par un énorme camion-citerne. Alors qu’il se réveille dans un hôpital australien, il se rend compte que ce grave accident n’en est pas vraiment un… et se retrouve embourbé dans une course contre la montre pour recouvrer la mémoire.

Deux femmes vont alors l’aider. La première, Helen Chambers (Danielle Macdonald) est une apprentie flic complexée par son poids et verbalement malmenée par son fiancé. Et puis, il y a la belle Luci « avec un I » (Shalom Brune-Franklin), une serveuse avec qui « l’homme sans nom et à l’accent irlandais » part à la recherche de lui-même. Sans entrer dans les détails, on peut révéler qu’elle en sait bien plus à son sujet que tout le monde l’aurait pensé. Car ici, le spectateur est dans la même situation que lui : il ne sait rien, et creuse avec lui. Au figuré, et une fois, au propre…

La suite, avec les mêmes acteurs, se tournera dès le mois d'avril, non plus dans le désert austral, mais à Dublin, en Irlande. « La deuxième saison de The Tourist surprendra et ravira les téléspectateurs comme l'a fait avec succès la première », ont déclaré les producteurs exécutifs du studio Two Brothers, Sarah Hammond and Daniel Walker. « Grâce à cette touche d'humour intégrée à un récit sombre et palpitant, nous sommes certains que la série continuera de plaire à un large public et nous sommes ravis de l'explorer dans un nouvel environnement.»