Propulsé T1 ad interim du Club de Bruges, Rik De Mil ne veut pas considérer le choc face au Standard comme un examen

« Je crois à un retournement de situation à court terme », a déclaré De Mil vendredi à Westkapelle. Le Club de Bruges voit sa 4e place menacée par les Rouches qui n’accusent qu’un point de retard.

Avec ses dirigeants, De Mil a convenu de se concentrer dans un premier temps sur le match contre le Standard. « Ensuite, nous verrons ce qui se passera. Il se peut qu’un nouvel entraîneur arrive, peut-être que cela prendra un peu plus de temps. Et si je dois rester T1 plus longtemps, je veux absolument relever ce défi. S’il y a un nouvel entraîneur la semaine prochaine, je redeviendrai entraîneur adjoint. »