L’électrique a du plomb dans l’aile

Selon un sondage effectué par Europ Assistance, une très large majorité de Belges n’est absolument pas prête à acheter une voiture électrique. Les freins sont connus : prix, recharge, autonomie, le tout accentué par la crise énergétique. Seulement 36% de la population trouve ainsi réaliste le passage à la mobilité 100% électrique d’ici 2035, et les Belges ne sont que 41% à déclarer que leur prochain véhicule sera électrique. Quant à la question de se passer de voiture pour les déplacements quotidiens, ils ne sont que 14% à répondre oui.

Remises en question

Autre enseignement : 62% des Belges estiment que les pouvoirs publics ne font pas assez d’efforts pour financer la transition vers la mobilité douce. Les entraves pour les usagers belges à réaliser la transition vers un véhicule électrique ? La crise énergétique (62%), la diminution du pouvoir d’achat (37%) et la pénurie des matières premières dans la fabrication de batteries pour automobiles électriques (36%). Et pour finir, plus d’un tiers des sondés ne sont pas convaincus des bienfaits écologiques de la voiture électrique.