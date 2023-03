Cette Xiaomi n’est pas un smartphone

Cette photo ne devrait pas circuler, mais un fournisseur de Xiaomi, qui détient des documents confidentiels sur le design de la MS11, a visiblement fait une fausse manœuvre. Et ce n’est pas du « fake » puisque le responsable des relations presse de Xiaomi a authentifié l’image. Après Sony et Huawei, c’est donc au tour d’un autre géant de l’électronique de se lancer dans l’automobile.

100% chinois

Très inspiré par les productions américains et européennes (Tesla Model 3, Porsche Taycan), la MS11 utilisera une technologie 100% chinoise qui fera naturellement la part belle à l’info-divertissement. On sait aussi que Xiaomi produira ses propres moteurs et fera appel à des batteries chinoises. La production devrait démarrer l’année prochaine.