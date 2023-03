Batteries à l’état solide : LA solution ?

On le sait : ce qui coûte cher dans une voiture électrifiée, ce sont les batteries. Et chez Nissan, on est bien décidé à réduire ces coûts. D’abord en proposant des unités électriques plus compactes, plus légères et davantage standardisées. Ensuite en utilisant des batteries à l’état solide. Ces dernières présentent en effet l’avantage de contenir nettement moins de métaux précieux.

Un objectif ambitieux

C’est le vice-président de la marque lui-même qui l’affirme : « Le recours aux batteries à l’état solide est essentiel et Nissan développe d’ores et déjà des matériaux qui n'utilisent pas de métaux précieux aussi coûteux. A l’avenir, cela constituera un facteur majeur de réduction des coûts ». Batteries moins chères, moteurs plus légers et modèles standardisés : Nissan a pour objectif de vendre ses modèles à batteries au même prix que les thermiques.