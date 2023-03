Il vole une voiture à Marcinelle: «Les clés étaient sur le contact... et je devais aller chercher ma fille à Bruxelles»

Qasim a été condamné à 1 an de prison par défaut pour le vol de la Ford Fiesta. Il est revenu s’expliquer sur opposition. Et ses explications peinent à convaincre : « Les clés étaient sur le contact. Je suis monté dans la voiture et je suis allé à Uccle chercher ma fille ». Un heureux « hasard » pour un quadragénaire qui vole depuis plus de 20 ans…

La défense, en revanche, a plaidé une peine de travail : « Il est allé chercher sa fille et l’a ramenée chez lui en tram. Quand la police est venue le trouver, il a directement indiqué où il avait garé la voiture volée et où il avait laissé les clés. C’est un garçon au parcours chaotique. Sa mère les a abandonnés, lui et ses 6 frères et sœurs. Son père était malade et il s’est retrouvé à l’internat. Il a sombré dans l’alcoolisme et la délinquance. En 2018, il s’était stabilisé, il bossait dans un restaurant mas il a été licencié en 2020 avec le Covid et il a replongé. Aujourd’hui, il tente à nouveau de remonter la pente. »