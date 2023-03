JEM Le Week-end : il y a urgence pour les numéros d’urgence en province de Luxembourg !

Les centrales d’appels et les postes médicaux de garde de la province du Luxembourg sont en souffrance. En février dernier, des centaines d’appels destinés au 1733, le numéro de médecine de garde générale, sont tombés sur un répondeur invitant les patients à rejoindre directement le poste de garde le plus proche. Avec le risque de cacophonie que cela implique. Et le problème semble loin d’être résolu.

Notre dessinateur a choisi de mettre en scène le député Josy Arens, en colère, interpellant Frank Vandenbroucke, vice-premier ministre et ministre des affaires sociales et de la santé publique, sur la situation d’urgence dans laquelle se trouve notre province.