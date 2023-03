Notre grande interview avec Thomas Dermine: «Je veux faire rêver à nouveau les Wallons»

Peu de temps avant une intervention à la Chambre, Thomas Dermine revient de Charleroi. Le secrétaire d’État chargé de la Politique scientifique a la responsabilité de piloter la coordination du Plan de Relance. de videos Tantôt aux côtés de Thomas Pesquet ou de Raphaël Liegeois, il rappelle les atouts de la Belgique en la matière spatiale : « Les jeunes Wallons oublient souvent qu’ils vivent dans une région où l’on invente les verres du futur (AGC) qui vont être intégrés dans les voitures… mais aussi un lieu où il y a, au Km2, le plus d’usines qui travaillent sur la thématique de l’espace. 50 % du système électronique embarqué de la fusée d’Ariane est fait à Charleroi. Je rappelle aussi que les Wallons sont travailleurs et qu’ils vivent dans une région en transition. Je veux faire rêver à nouveau les Wallons. La Wallonie est une région qui souffre parfois de son manque de rêve. Il faut arrêter de s’autoflageller. » Pourtant, la morosité reste un sentiment ambiant… quand la Wallonie va se redresser ? « Dans le domaine de la chaux, la Wallonie est à la pointe avec Caremeuse et Lhoist. Dans le ciment, nous avons de grandes cimenteries européennes (Antoing et Obourg)… Ces secteurs émettent du CO2 mais il faut les garder et trouver des solutions pour capter le CO2. Avec le Plan de relance, mon métier est de suivre actuellement 100 projets 500 chantiers depuis la construction de la plus grande ile en mer du nord… à la rénovation de dizaines d’école. » Comment espérer attirer de nouvelles entreprises chez nous ? « Aujourd’hui, la première question que posent les investisseurs, c’est celle de l’énergie verte et de son prix. Nous devons donc tirer des lignes d’énergie vertes partout sur le territoire pour être compétitifs. Nous créons le squelette énergétique de la Belgique de demain. Nous avons aussi le port d’Anvers et de Zeebruges qui sont des atouts notamment avec le terminal gazier. On investit aussi beaucoup dans l’hydrogène et nous poursuivons la réflexion sur la capture de carbone. » Un mot sur notre politique énergétique ? « On critique souvent la politique énergétique de la Belgique mais 50 % du gaz allemand transitait par la Belgique (Zeebruges) cet hiver. » Vous combattez aussi les clichés venus de Flandre… en envoyant une photo de votre fille à Bart De Wever sur Twitter ? « J’étais choqué par la déclaration de Bart disant que les femmes et les hommes ne sont pas programmés biologiquement pour nourrir les mêmes ambitions. Il faut déconstruire les clichés… et en même temps les jeunes femmes doivent oser s’inscrire dans les branches scientifiques. J’essaie de sensibiliser les familles, les parents à cette question surtout que, quand les filles s’engagent dans ces cursus… elles réussissent beaucoup mieux. »

«Il faut plus de moyens pour les universités» Un mot sur le précompte et les universités ? « Le refinancement des universités est un enjeu majeur. Il faut pour développer l’enseignement supérieur plus d’argent. Actuellement, il y a 230 millions à aller rechercher via le fédéral avec cette question du précompte. Il suffit simplement d’appliquer la loi. On sollicite le ministre fédéral des finances à ce niveau pour que la régularisation se fasse. Pour rappel, dix-sept universités ou hautes écoles ont introduit des réclamations relatives à la dispense de versement de précompte professionnel. » Où en êtes-vous sur les nominations des responsables des établissements scientifiques fédéraux ? « On a hérité d’un département de la politique scientifique qui avait été abandonné par la NVA et qui était dans une situation de friche. Nous reconstruisons les départements étape par étape. Nous allons nommer les 5 nouvelles directions. Pour rappel, le 14 janvier 2022 Arnaud Vajda a été désigné comme Président du Comité de direction du SPP Politique scientifique. Le 20 juillet 2022, le Département de la politique scientifique s’est doté d’un plan stratégique ambitieux. Parmi les dix ESF (KBR, Afriacamuseum, Institut d’Aéronomie spatiale de Belgique, Institut royal des Sciences naturelles de Belgique, Institut royal du Patrimoine artistique, Institut royal météorologique de Belgique, Musées royaux d’Art et d’Histoire, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Observatoire royal de Belgique et Archives de l’état), 5 auront donc un nouveau chef ce lundi »

«Le Plan de relance va créer de l’emploi» On est dans les temps pour le Plan de Relance ? « Totalement. Après, des réformes sont à réaliser comme le demande la Commission européenne, comme celle des pensions qui est en discussion actuellement. Par ailleurs, on peut se réjouir de voir notre plan hypervolontariste au niveau de la transition verte soit en phase avec les défis énergétiques d’aujourd’hui… il est même pris en exemple pour certains projets par la Commission européenne. » Va-t-il vraiment créer de l’emploi ? « 80 % du Plan de relance est un investissement dans l’infrastructure. La construction en profite donc à court terme. Par ailleurs, l’impact du Plan de Relance aura un effet à moyen terme sur la productivité, pour attirer des talents… Nous allons réindustrialiser l’Europe parce que le différentiel de salaire diminue et qu’il y a une vraie volonté de réindustrialisation et de retrouver une indépendance stratégique. » C’est possible ? « Le changement climatique n’est pas qu’une adaptation technologique comme le pensent les libéraux ou seulement une question d’ajustement de comportement comme le disent les verts… Je pense que toutes les transitions se font quand tu réussis à ajuster tes infrastructures. Le déploiement actuellement des réseaux d’infrastructures est donc vraiment essentiel… et nous ne devons pas oublier de protéger l’économie belge. »

Affaires au sein du PS: «Il faut être irréprochable!» Êtes-vous fatigué ? « Je ne suis pas fatigué. Je suis en pleine forme. Je donne le maximum dans des compétences qui sont larges. Certaines choses sont toutefois usantes : le poids des réseaux sociaux même si on ne les lit pas… sans oublier la question des affaires. Tout en gardant la présomption d’innocence, avec les affaires, on a l’impression de faire trois pas en avant et deux pas en arrière. Ce n’est pas bon. » Lassé par les affaires qui touchent le PS ? « L’intégrité est importante pour moi. Il faut être irréprochable notamment quand on défend les valeurs socialistes. » Vous voulez aussi ramener les Carolos à Charleroi ? « C’est essentiel. Nous faisons le travail de création d’emploi mais nous ne profitons pas des retombées économiques, ni des taxes communales… En réalité, nous faisons le boulot pour les communes libérales de la périphérie. Il ne faut pas compter le taux d’emploi mais le nombre de postes de travail. La classe moyenne doit revivre à Charleroi et nous devons améliorer l’accès aux formations (dans les écosystèmes sectoriels comme l’Européen biotech school) et les études supérieurs (UCL et ULB à Charleroi). » Bourgmestre un jour ? « Il ne faut jamais dire jamais. » Que se passe-t-il avec le master en médecine à Mons ? « Celui qui ne fait pas ses études à Mons reviendra plus difficilement à Mons. Il y une fuite des talents, des cerveaux… On parle de 1,4 million d’habitants dans le Hainaut. La question de la diversification de l’offre universitaire est donc superimportante. » Que répondez-vous au MR qui dit que cela va coûter plus cher ? « Il faut évidemment rester vigilant envers les finances de la FWB. Il faut garder des masters en lien avec l’industrie locale ou les besoins sociaux économiques d’une région. Le paradoxe, c’est que le MR, qui est toujours le plus prompt à critiquer le Hainaut, est celui qui bloque son développement universitaire qui est une base essentielle à son développement socio économique. »