«Le film est fou»: pourquoi «Mission Impossible 7» s’annonce incroyable?

D’abord ralenti à cause de la pandémie, le tournage du film d’action mettant en scène Ethan Hunt, interprété par Tom Cruise, a une nouvelle fois mis la barre très haut vis-à-vis de ses cascades. Comme toujours, la star internationale a tenu a les réaliser lui-même. Celui-ci a sans nul doute réalisé la cascade la plus dangereuse depuis le début de sa carrière. La performance en question, c’est un saut à moto depuis une falaise, suivi d’une chute libre.

La toute première projection-test de « Mission : Impossible – Dead Reckoning Partie 1 », réalisé par Christopher McQuarrie, est un succès. Le film semble d’ores et déjà être un petit bijou. C’est en tout cas ce que laisse entendre Bob Bakish, PDG des studios Paramount, après la découverte du film. « Le film est fou, c’est un véritable grand huit et Tom, comme vous le savez, est très bon. »

de videos

Impossible n’est pas Tom Cruise, et il nous le prouve à chacun de ses tournages. Capable de se blesser lors d’un saut et de tout de même poursuivre son effort, l’homme est innarétable. Il ne nous reste plus qu’à attendre pour les contempler à l’image, avec encore plus d’impatience maintenant.