Brucity, nouveau bâtiment administratif de la Ville de Bruxelles avec un restaurant ouvert à tous: «C’est un vrai pari»

« C’est un acte plus que symbolique de nous rapprocher de l’administration pour avoir ce contact plus efficient », estime le bourgmestre Philippe Close (PS).

À côté du rôle administratif et politique du bâtiment, Brucity accueillera un restaurant ouvert au public et qui peut recevoir entre 150 et 200 couverts. « C’est un vrai défi », reconnaît le maïeur. « On veut réinventer la cantine traditionnelle. Ça doit être bon pour les papilles, pour la santé (bio) et pour l’environnement (produits locaux et durables) », vise Bruno Volckrick, de Jardin.

Z.-Z. Z.

Situé au 8e étage, cet espace devrait ouvrir progressivement début l’été à midi pour les fonctionnaires et, pour la fin de l’été, recevoir le public le soir.

Bâtiment moderne et passif

Ce nouveau bâtiment passif et aux façades vitrées fait entrer la Ville dans la modernité et illustre la volonté de se rapprocher des citoyens. Riothermie (utilisation de l’eau des égouts), 570 m2 de panneaux solaires, triple vitrage… « On a voulu un bâtiment extrêmement moderne et exemplaire, on a utilisé les plus grandes technologies », présente Philippe Close.

de videos

Z.-Z. Z.

Les procédures administratives ont été dématérialisées pour les citoyens. Tous les écrans sont tactiles, la salle des guichets indique aux citoyens où se rendre et le temps d’attente. « Il y a eu une volonté de se diriger vers un confort d’utilisation pour tous les usagers tant les visiteurs que les citoyens ainsi que les employés », explique Barbara Wolff, architecte pour l’Association Momentanée d’architectes B2ai / Bruno Albert Architecte & Associés.

Salle des guichets. - Z.-Z. Z.

Associations et étudiants

Un parking souterrain de 450 places est accessible au public et 240 places vélos sont prévues. « Il y a 1.800 fonctionnaires communaux et 1.300 places. Le télétravail a permis de diminuer les coûts du bâtiment et d’enlever un étage au projet », explique Luc Symoens, ancien secrétaire communal.

Ascenseur. - Z.-Z. Z.

Sur demande, les associations pourront se réunir à Brucity. Des salles d’étude avec wifi seront disponibles pour une centaine d’étudiants (dès 16 ans) à partir du 2 mai.

Openspace. - Z.-Z. Z.

Au centre, un atrium cylindrique abrite des ascenseurs donnant accès à tous les étages. Au 9e étage, un rooftop offrira une vue imprenable sur la ville afin de devenir « la plus belle terrasse d’Europe ». Les architectes espèrent que ce sera prêt pour juin.

Un rooftop. - Z.-Z. Z.

Près de 1.300.000 euros ont été consacrés aux 12 artistes qui ont décoré Brucity. « Les pouvoirs publics ont une responsabilité particulière de soutenir la culture », justifie le mayeur. « L’habillage du bâtiment ne doit pas être que fonctionnel. »

Z.-Z. Z.

Rien que le bâtiment (sans l’équipement et l’informatique), coûte un peu plus de 150 millions d’euros. La Ville paie un loyer d’un peu plus de 5 millions d’euros par an. En effet, la commune n’est pas la propriétaire.

« On fait des économies car l’ancien bâtiment administratif était une vraie passoire. En le vendant, on a pu acheter le terrain de Brucity », ajoute Philippe Close. « Le vrai débat est de savoir si on aura encore besoin d’une telle surface dans le futur. L’avantage de cette location, c’est qu’on paie un loyer et on peut décider à la moitié (15 ans) ou à la fin (30 ans) de l’échéance si on achète le bâtiment. Cette formule a aussi permis de pas devoir décaisser tout l’argent d’un coup. »