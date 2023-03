Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Quel sera le sujet principal de campagne du PTB pour les élections régionales en 2024 ?

La question du logement est vraiment très importante pour nous depuis longtemps. On revendique la construction de logements publics et sociaux de façon beaucoup plus ambitieuse par rapport à ce qui a été fait jusqu’à maintenant. Je rappelle quand même qu’il y a plus de 50.000 familles en attente d’un logement social, sans compter toutes les familles qui sont aujourd’hui obligées de vivre dans des logements insalubres parce qu’ils n’ont pas les moyens d’aller ailleurs. On veut répondre à cette crise du logement.

Comment y répondre ?