C’est un projet très important pour la commune d’Hélécine qui a commencé ce 10 mars. En présence des membres de BVI.EU, des représentants communaux, régionaux et provinciaux, le bourgmestre Pascal Collin a symboliquement posé la première pierre du futur Hélécine Green Business Park. « Pour moi ce projet est très important pour une petite commune comme la nôtre. Il va permettre de créer de l’emploi et d’accueillir des PME locales », explique Pascal Collin.

La cérémonie s’est déroulée ce 10 mars. - C.L.

Localisation stratégique

Ce nouveau parc économique vient s’implanter sur les bords de l’E40 entre Liège et Bruxelles. Pour BVI, cet emplacement est parfait situé sur la bretelle d’un grand axe autoroutier, l’endroit sera très facile d’accès. « La situation géographique est très attractive, car on est vraiment entre Liège et Bruxelles, ce qui est un atout non négligeable », ajoute le bourgmestre.