Mauvaise surprise pour de nombreux clients du Basic-Fit: «Nous sommes désolés...»

Jill Beckers est déçue. Et pour cause, cette infirmière de 21 ans aimait se rendre dans sa salle Basic Fit de Genk après ses heures de travail mais désormais elle ne peut plus, rapportent nos confrères de HBVL.

« Je travaille habituellement jusqu’à tard le soir. Lorsque j’ai fini, le club est déjà fermé depuis longtemps », explique la jeune femme.