L’ancien animateur radio Vinz derrière le projet Limit, un média engagé sur la cause écologique

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mercredi, l’ex-animateur de radio Vinz Kanté faisait son grand retour derrière un micro. Et pas n’importe lequel. On a pu l’entendre sur les ondes de KIF Radio (97.8 FM) mais, cette fois, pas en tant qu’animateur. Il était invité dans un studio – quelque peu revisité et amélioré entre-temps – qui l’a vu faire ses premiers pas dans le milieu. « Ça fait du bien de voir qu’on n’a pas œuvré comme des tarés pendant des années pour rien », glisse-t-il, admiratif du résultat.

Guidé par les animateurs Davy et Chloé, en direct du lundi au jeudi de 16 h à 19 h, il est revenu sur ses débuts, des anecdotes chaleureuses mais aussi sur sa fin dans le milieu. « Je commençais à être dégoûté des plateformes pour lesquelles je travaillais qui n’avaient que pour seules vocations l’argent, la notoriété et l’audience », explique Vinz Kanté. « Puis, il y a eu le choc du confinement et j’ai commencé à creuser certaines questions qui me tenaient à cœur : les inégalités sociales, le changement climatique, l’avenir, etc. »