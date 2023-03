Les Diables à la recherche d’un capitaine

Respect et merci à Toby Alderweireld pour son fantastique engagement et sa mentalité exemplaire ! Autant qu’Eden, il va nous manquer. On aura raté la transition entre la génération dorée et les nouveaux. À qui la faute ? À nous, les médias, qui avions souhaité du sang neuf quand la mécanique se grippait au Qatar. À Roberto Martinez, aussi, qui n’a pas suffisamment anticipé et mis en place une transition plus souple entre les générations ? En même temps, cela s’est joué à si peu de choses… Eden, Toby… le vide s’agrandit en attendant Jan (Vertonghen) ? Les anciens de la génération dorée quittent le navire des Diables. Incontestablement, la tâche de Tedesco aurait été plus simple avec eux… et leur expérience. Au nouveau coach de recréer son groupe sur base, paraît-il, d’une liste à rallonge. Le nouveau débat, c’est le futur capitaine. Les pronos vont bon train : Courtois ? De Bruyne ? Lukaku ? Tant que Vertonghen reste au poste, c’est à lui que cela revient…