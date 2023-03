Test – Cadre Aura Frames Mason: décoration classique pour souvenirs numériques

L’évolution technologique ne repose pas sur des innovations novatrices. Celle-ci vise à faciliter certains aspects de notre vie, à proposer des solutions alternatives. Nul besoin d’arriver avec un objet totalement inédit. Preuve en est avec les cadres numériques qui émergent depuis quelques années au rayon décorations. Ayant jusqu’à présent testé la solution de Google avec le Nest Hub (une enceinte intelligente munie d’un écran LCD permettant par extension d’afficher des photos), nous avons voulu voir si l’herbe était plus verte ailleurs. Nous avons donc pu tester le cadre Aura Frames Mason pour évaluer ses forces et ses faiblesses.

Le grand déballage Dans la boîte du produit, on va directement à l’essentiel. Le cadre est mis en avant, solidement installé et protégé par un petit film plastique sur le cadre. Un manuel reprenant les bases de l’installation (qui nous emmènera rapidement vers l’application compagnon) et une sous-boîte comprenant l’alimentation complète l’ensemble. On notera tout de même une belle longueur de câble pour la prise secteur que vous pourrez brancher de manière universelle grâce à deux adaptateurs fournis. On note l’intention, on doute de leur utilité.

Un design classique Avant d’allumer l’appareil, on s’intéresse à son design. Un design qui ne crie pas « technologie » et s’inspire d’une touche classique propre à un cadre photo. Le terme « classique » n’est pas un reproche. Loin de là. Cela confère au produit une élégance et tout l’intérêt qu’on lui recherche : celui de se fondre dans le décor pour donner l’illusion de la normalité. Car si l’on veut un cadre numérique pour afficher un diaporama de souvenirs, on ne veut pas forcément avoir un objet qui dénote pour montrer ses fonctionnalités.

Bonus, l’Aura Frames peut se positionner de manière horizontale ou verticale, pivotant automatiquement l’affichage des photos. Qui plus, celui-ci est disponible en plusieurs finitions et tailles… mais le prix suivra. Des détails à améliorer Une fois la place trouvée et le cadre branché, il faut passer à la configuration. De ce côté-là, rien de plus simple. Tout se passe dans l’application Aura. La prise en main est fluide, les étapes claires et on se retrouve rapidement à projeter les photos présentes sur notre smartphone sur notre cadre physique. Pour ce faire, l’application propose plusieurs solutions : sélectionner un par un les clichés de notre photothèque, sélectionner l’entièreté d’un album ou passer par un service tiers (Google Photos). La solution la plus pratique est évidemment celle de créer un album dédié au cadre dans votre photothèque personnelle pour ensuite le sélectionner tout en activant la synchronisation automatique afin de profiter des nouvelles photos que vous pourrez y ajouter. Une fonction agréable qui n’est cependant pas la mieux expliquée dans l’application : il faudra « ajouter des photos », se rendre dans l’album choisi, « sélectionner toutes les photos » pour enfin voir apparaître cette proposition d’album synchronisée. Cela mériterait une petite simplification pour une solution qui facilite l’usage du produit. Si dans sa fonction première le cadre ne déçoit pas (un affichage parfait des photos, un design sobre et élégant…), on constate néanmoins quelques défauts qui pourraient être facilement corrigés par la marque. Tout d’abord le mode veille. Deux solutions s’offrent à l’utilisateur : programmer des heures d’allumage ou s’adapter à la luminosité. Pour cette dernière, nous avons néanmoins constaté une surutilisation du mode veille -donc écran noir- plutôt qu’une diminution de la luminosité dans un environnement avec une faible source de lumière. Dommage car, à ce jeu-là, un Google Nest Hub, par exemple, offre une meilleure adaptabilité. Autre reproche : l’arrière-plan des photos. Lorsque le cliché n’est pas dans un format adapté, le cadre vous offre (là encore) deux solutions : avoir un fond noir ou remplir l’espace en effectuant un zoom intelligent sur la photo. Malheureusement, il s’agira davantage d’un zoom centré qui donnera parfois lieu à un affichant totalement incohérent, surtout en vue paysage. Nous aurions aimé avoir un choix plus grand d’options à ce niveau-là : une combinaison de deux photos portraits (comme c’est le cas chez Google) ou un fond flouté… comme on nous le montre dans l’application. Finissons tout de même sur une note positive avec deux fonctionnalités que nous avons vraiment appréciées : la possibilité de lancer des vidéos sur le cadre et les deux zones tactiles (positionnée à chaque fois sur le haut suivant le positionnement vertical ou horizontal du cadre) permettant de changer le cliché affiché ou d’afficher des informations sans laisser de traces de doigts sur l’écran. Conclusion Lorsque l’on insiste sur des détails pour perfectionner un appareil, c’est que celui-ci remplit déjà de nombreuses cases. L’Aura Frames n’échappe pas à la règle. Produit simple et efficace, il remplit les fonctions que l’on attend de lui sans complications inutiles. En ajoutant les options supplémentaires que nous avons mentionnées ci-dessus, il apparaîtrait comme le cadre numérique quasi-parfait.