Le cimetière de Quiévrain fermé pendant trois jours

La désaffectation d’une parcelle d’un cimetière consiste à enlever uniquement ce qui est en surface, c’est-à-dire les monuments comme les pierres tombales. Cependant, on retire également les urnes. Le terrain est ensuite nivelé, de l’herbe ressemée et la parcelle laissée au repos pendant plusieurs années.

La commune de Quiévrain l’a annoncé sur sa page Facebook. A partir de ce lundi 13 mars, l’ancienne partie du cimetière de Quiévrain sera fermée pour une durée de trois jours. La raison : la désaffectation d’une partie de la parcelle C. « Nous vous invitons à prendre vos dispositions en vue de la fermeture du cimetière et nous nous excusons pour les désagréments occasionnés », explique la commune de Quiévrain sur les réseaux sociaux.

Pour plus d’informations, vous pouvez prendre contact avec le service travaux et environnement au 065/450.462 ou par mail via oceane.tutak@quievrain.be.