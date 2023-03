Capacité de réserve doublée, gardes renforcées…: les changements opérés aux barrages de la Gileppe et d’Eupen suite aux inondations

Ce vendredi, André Frédéric, qui n’était que parlementaire au moment de la commission et qui est devenu le président depuis, a visité les barrages d’Eupen et la Gileppe. Les recommandations ont débouché sur « des avancées importantes », a-t-il affirmé.

André Frédéric à la Gileppe. - W.D.L.C.

Et à la Gileppe, le plus vieux barrage réservoir de Belgique, c’est le nombre de personnes de garde qui a doublé, passant de 3 à 6. On notera que si le personnel est de garde à La Gileppe, il peut contrôler toutes les données nécessaires, tant au niveau de l’hydrologie que de l’électricité depuis le site au lion pour Libramont et Eupen également.

70 % du travail

Selon l’administration régionale, quelque 70 % de la trentaine de recommandations concernant les infrastructures et les ouvrages d’art seraient ainsi en cours d’exécution. « Un paquet d’initiatives ont été prises pour tenter d’éviter que l’on doive revivre la même horreur », a ajouté André Frédéric.

Au niveau des prévisions, la communication avec les différents instituts qui envoient des données on ne peut plus précises est bien meilleure qu’à l’époque. Meilleures sont les prévisions, mieux on peut anticiper s’il faut ou pas lâcher de l’eau.

Claudia Niessen, la bourgmestre d’Eupen. - W.D.L.C.

Mais il reste néanmoins du travail en matière notamment d’information de la population. « Tout l’enjeu, c’est de traduire les données reçues en informations pertinentes pour les gestionnaires et de rendre lisible, pour les citoyens, une situation de crise. Évidemment, tout ne peut pas se concrétiser en un an », a poursuivi le président du Parlement wallon.

Lors de la commission d’enquête, plusieurs experts ont ainsi estimé que sans le barrage de la Gileppe, 7,8 millions de m3 supplémentaires auraient déferlé dans la vallée de la Vesdre et sans celui d’Eupen, ce sont 5,6 millions de m3 qui s’y seraient ajoutés.

En revanche, il n’y a pas de solution encore pour la Helle. La rivière qui se jette dans la Vesdre en amont du barrage d’Eupen est incontrôlable car elle ne dépend d’aucun barrage. En cas de crue, c’est la ville basse d’Eupen qui a les pieds dans l’eau.