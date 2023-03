L’asbl Récipro-Cités permet aux jeunes de trouver un job d’étudiant pour l’été à Ans et Awans

Dans ces quartiers et cités sociales, de très nombreux jeunes ont émis le souhait de travailler pendant les vacances pour subvenir à leurs besoins et se constituer une petite cagnotte d’argent de poche.

« Plus que jamais, l’asbl mesure et a conscience de l’importance du job étudiant. L’initiative a un but précis. En permettant aux jeunes du quartier de trouver un job estival, Récipro-Cités souhaite rétablir l’égalité des chances pour tous dans une société où même le travail d’étudiant devient difficilement trouvable », indique Patrice Lempereur, Président de l’asbl Récipro-Cités